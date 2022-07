Spa Deluxe mietet 1.400 m² im Centro Tesoro

Das Unternehmen Spa Deluxe eröffnet seinen ersten Standort in Süddeutschland im Münchner Centro Tesoro. Der Mietvertrag mit der Schwaiger Group ist auf 10 Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption von fünf Jahren angelegt. Der Whirlpool-Spezialist übernimmt zum 1. August 2022 die rund 1.700 m² große Fläche von Staples und wird im grünen Gewerbe- und Büroquartier einen exklusiven Showroom einrichten.

.

Neben dem japanischen Traditionsunternehmen Makita [wir berichteten] und anderen Firmen wie Würth oder Rexel Germany (ehemals Hageymer) kommt mit Spa Deluxe ein weiteres Unternehmen aus dem Fachmarktbereich in das LEED-Platin zertifizierte Green Building im Münchner Osten.



„Das Centro Tesoro hat sich schon für namhafte Kollegen als exzellenter Standort für großflächige Verkaufsausstellungen erwiesen. Uns haben aber nicht nur Schnitt, Lage und Nachbarn begeistert, sondern auch das ökologische Konzept, das vor allem in Sachen Energiewirtschaft zukunftsweisend ist", so Geschäftsführerin Edyta Zeiss.



Weit in die Zukunft weist auch die Dauer des Mietverhältnisses, das auf zehn Jahre festgelegt wurde und mit zweimaliger Verlängerungsoption von jeweils fünf Jahren ausgestattet ist. Für Michael Schwaiger der Grundstein für eine starke und dauerhafte Partnerschaft. „Spa Deluxe plant kurzfristig mit der Marktführerschaft in Deutschland und längerfristig mit einer bedeutenden Rolle in Europa. Der Standort München kann infrastrukturell dabei eine ebenso bedeutende Rolle spielen, wie das Centro Tesoro als Leuchtturmprojekt für eine grünere Zukunft.“



Der Münchner Immobilienprojektentwickler Schwaiger Group hat die rund 24.000 m² große Gewerbeimmobilie innerhalb von zwei Jahren durchgreifend nachhaltig revitalisiert [wir berichteten]. Als bundesweit erste Bestandsimmobilie hat das Objekt das internationale Green Building Label LEED Platin (Leadership in Energy and Environmental Design) erreicht, das vor allem das ganzheitliche Energiekonzept rund um Münchens größte innerstädtische Photovoltaikanlage würdigt. Auch die Flächengestaltung mit Blick auf agile Arbeitswelten und das Maß an digitaler Vernetzung haben mehrere Auszeichnungen in den Bereichen Digitalisierung, Architektur und New Work eingebracht – zuletzt als einen der Best Workspaces 2022.



Zu den Bestandsmietern gehören neben Unternehmen aus dem Fachmarktbereich wie die Würth Group, Rexel Germany (ehemals Hagemeyer), das japanische Traditionsunternehmen Makita oder der technische Gebäudeausrüster KBT GmbH, etwa auch der Entwickler und Betreiber von Indoor-Trampolin-Parks Superfly, das High-Tech-Unternehmen Perceptron, Verpackungspezialist Bakic Packaging oder der Gastronomiebetreiber Evrim Karaboga, der mit seinem Foodcourt-Konzept Lyfe Arbeitnehmer und Gäste des Centro Tesoro mit frischen Speisen versorgt.