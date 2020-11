S&P vermietet 5.500 m² in den Lokhöfen

Die S&P Commercial Development hat in Rosenheim mehr als 5.500 m² Einzelhandels- und Bürofläche in der Quartiersentwicklung Lokhöfe vermietet. Edeka Südbayern, Creditreform und ein deutschlandweit tätiges Dienstleistungs­unternehmen bekennen sich langfristig zu dem Standort an der Münchner Straße. Da seit Ende Oktober auch inzwischen der Bebauungsplan genehmigt ist, geht es nun in die Realisierung. Bis Ende 2022 soll das gemischt-genutzte Stadtquartier mit rund 31.500 m² Bruttogeschossfläche stehen.

