⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
25. Februar 2026
25. Februar 2026
Drucken
Favoriten 5.200 m² BGF in Gebersdorf
S&P stellt Hainberg Quartier in Nürnberg fertig
Im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ist das Hainberg Quartier über die Zielgerade gegangen. S&P Commercial Development hat das viergeschossige Wohn- und Geschäftshaus mit 45 Wohnungen und einem Edeka-Markt planmäßig fertiggestellt.
[…]
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 146.236 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €