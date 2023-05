S&P legt Grundstein für The One in Nürnberg

Im Beisein von Oberbürgermeister Marcus König und Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas hat die S&P Commercial Development jetzt den Grundstein für den Nürnberger Büro-Tower „The One“ gelegt. Das geplante Bürogebäude umfasst rund 10.000 m² Büro- und Dienstleistungsfläche auf 12 Geschossen. Die Fertigstellung ist für Anfang 2025 geplant.

.

Neben dem Oberbürgermeister und dem Wirtschaftsreferenten der Stadt Nürnberg waren Vertreter der Köster GmbH, die den Bau realisieren wird, und des künftigen Mieters Arano Group sowie zahlreiche weitere Gäste gekommen, um gemeinsam mit der S&P Commercial Development die Grundsteinlegung des neuen Business-Towers an der Erlanger Straße, Ecke Forchheimer Straße zu feiern. Oberbürgermeister Marcus König hob in seiner Rede insbesondere die kluge Flächennutzung und den hohen Nachhaltigkeitsanspruch des Objektes hervor.



Sven Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der S&P Commercial Development, erläuterte das nachhaltige Konzept. „Retentionsflächen auf den Dächern und Außenlagen sowie eine eigene Versickerungsanlage werden künftig die vollständige Versickerung von Niederschlägen auf dem Grundstück ermöglichen, das zuvor komplett versiegelt war.“ Mit einer Bauausführung im KfW-40-Standard werde zudem für eine sehr gute Energieeffizienz gesorgt. „Im Sinne der Kreislaufwirtschaft wird bei der Entwicklung auf gut trennbare und wiederverwertbare Materialien zurückgegriffen. Ein Großteil der PKW-Parkplätze in der Tiefgarage wird mit einer E-Lademöglichkeit ausgestattet sein.“ Die S&P Commercial Development strebt für das Objekt die höchste Zertifizierungsstufe durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen an, eine DGNB-Platin-Zertifizierung.



„The One“ ist Teil des 5,9 Hektar umfassenden Entwicklungsareals „Neue Mitte Thon“, das mit Nahversorgung, Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und öffentlichen Plätzen ein neues Zentrum für den Stadtteil bilden soll [wir berichteten]. Als markantes architektonisches Landmark bildet „The One“ den Auftakt des Areals.



Bereits Mitte vergangenen Jahres konnten 5.400 m² und damit über 55 Prozent der Mietfläche an die Arano Group vermietet werden [wir berichteten]. Derzeit ist man mit Mietinteressenten für Gastronomie-, Büro- und Dienstleistungsflächen in konkreten Verhandlungen.



Das Areal befindet sich im Nürnberger Nordwesten und ist sehr gut an den ÖPNV angebunden. Eine Straßenbahnhaltestelle vor der Haustür bietet eine unmittelbare Verbindung in die Innenstadt.