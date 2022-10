S&P legt Grundstein für Rosenheimer Lokhöfe Offices

Die S&P Commercial Development hat Grundsteinlegung für die Lokhöfe Offices in Rosenheim gefeiert. An der Münchner Straße errichtet der Erlanger Projektentwickler bis Ende 2024 einen 45 Meter hohen Businesstower mit zehn Stockwerken, weitere rund 5.400 m² Büromietfläche, ein Hotel mit 145 Zimmern, rund 2.040 m² Einzelhandelsfläche und ein begrüntes Parkhaus.

