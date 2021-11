Die Sontowski & Group hat Dr. Tilman Engel zum 1. Januar 2022 in die Geschäftsführung berufen. Der 47-Jährige komplettiert die Riege der nachfolgenden Generation in der Geschäftsführung um Sven Sontowski und Dr. Henrik Medla . In seine Verantwortung fallen die Bereiche Rechnungswesen, Controlling & IT sowie Steuer-,…

Fotos: Christine Blei/Sontowski & Partner Group



