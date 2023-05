S&P holt L’Osteria in Nürnberger Bürotower “The One”

Kurz nach Baubeginn [wir berichteten] erreicht die S&P Commercial Development mit der jüngsten Vermietung von rund 1.073 m² an die Markengastronomie L’Osteria im Nürnberger „The One“ eine Vermietungsquote von rund 65 %. Die Fertigstellung des Bürotowers ist für Anfang 2025 geplant.

