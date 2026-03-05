S&P Grund Invest kauft fünf Wohnhäuser in Nürnberg

Mit dem Ankauf von fünf Mehrfamilienhäusern setzt S&P Grund Invest seine Wachstumsstrategie im Wohnsegment fort. Die Objekte in Nürnberg umfassen insgesamt 54 Wohneinheiten und rund 4.100 m² Wohnfläche. Die Transaktionen sind Teil der langfristigen Bestands- und Privatisierungsstrategie des Unternehmens, das im Jahr 2026 weitere Wohnimmobilien im Wert von etwa 40 Millionen Euro erwerben will.

.

Drei der fünf Gebäude liegen in zentraler Lage innerhalb der Nürnberger Altstadt und verfügen zusammen über 35 Wohneinheiten. Zwei weitere Objekte befinden sich im Stadtteil St. Johannis und umfassen 19 Wohnungen. Diese Gebäude stammen aus der Gründerzeit und befinden sich, wie alle angekauften Immobilien, in saniertem und sehr gutem baulichem Zustand. St. Johannis zählt aufgrund seiner innenstadtnahen Lage, der guten Verkehrsanbindung sowie der Nähe zu den Grün- und Erholungsflächen entlang der Pegnitz zu den gefragten Wohnlagen Nürnbergs.



Die Akquisitionen sind Teil der langfristig ausgerichteten Bestands- und Privatisierungsstrategie der S&P Grund Invest. Ziel ist es, die Immobilien durch bedarfsgerechte und werterhaltende Maßnahmen nachhaltig weiterzuentwickeln und zugleich eine verantwortungsvolle und stabile Bewirtschaftung sicherzustellen. Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen weitere Ankäufe im Wert von rund 40 Millionen Euro.



„Mit den jüngsten Ankäufen haben wir unser Bestandsportfolio in der wirtschaftlich starken Metropolregion Nürnberg gezielt ergänzt“, sagt Manuel Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter der S&P Grund Invest. „Die Transaktionen zeigen, dass auch im aktuellen Marktumfeld qualitativ hochwertige Objekte verfügbar sind, die zu unserer langfristigen Investitionsstrategie passen.“