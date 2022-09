Die S&P Commercial Development plant ein gemischt-genutztes Nahversorgungsquartier in Moosburg an der Isar. Der Projektentwickler setzte sich mit seinen Ideen, die einen Vollsortimenter, ein Ärztehaus mit Apotheke, einen Drogeriemarkt und einen Discounter vorsehen, in einem Realisierungswettbewerb der Stadt durch.

Fotos: Brückner Architekten



[…]