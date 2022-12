Die S&P Commercial Development hat rund 1.500 m² Einzelhandelsfläche in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Erlanger Artilleriestraße an den Lebensmitteldiscounter Lidl vermietet. Das geplante Objekt entsteht in zentraler Erlanger Innenstadtlage. Der Projektentwickler hatte das 5.000 m² große Grundstück im vergangenen Jahr von der Siemens Real Estate erworben .

[…]