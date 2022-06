S&P gewinnt Deichmann als weiteren Mieter für den MunaPark

S&P Commercial Development hat für das Mixed-Use-Quartier MunaPark in Traunreut einen Mietvertrag mit Deichmann abgeschlossen. Der Schuhfilialist bezieht seine Ladenfläche voraussichtlich im vierten Quartal 2024. Einzelhandelsflächen des Quartiers sind damit nun nahezu vollvermietet. Die Bauarbeiten für das Stadtquartier starten im ersten Quartal 2023.

