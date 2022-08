Die S&P Commercial Development hat ca. 5.400 m² Bürofläche im Nürnberger Büro-Tower „The One“ an die Arano Group GmbH vermietet. Damit ist bereits weit vor Baubeginn rund 55 Prozent der Gesamtfläche vermietet. Das Objekt wird in dem neu entstehenden Stadteilzentrum „Neue Mitte Thon“ an der Erlanger Straße, Ecke Forchheimer Straße

Fotos: Renderfriends



[…]