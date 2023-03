S&P füllt Nürnberger Seetor Offices

Die S&P Commercial Development hat im Nürnberger Seetor City Campus über 2.000 m² Bürofläche langfristig an einen bereits bestehenden und drei neue Mieter vermietet. Die Übergabe der ersten Flächen des Quartiers ist Mitte 2023 geplant – bis zum Ende des Jahres werden die Büroflächen an die weiteren Mieter übergeben werden.

