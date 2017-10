S&P entwickelt Wohn- und Geschäftshaus in Nürnberg für 20 Mio.

Die S&P Commercial Development entwickelt als eines ihrer ersten Projekte ein Wohn- und Geschäftshaus in Nürnberg-Gebersdorf. Mieter der Gewerbeflächen wird der Lebensmittel-Vollsortimenter Tegut sein, der auf der insgesamt 800 m² großen Verkaufsfläche im Erdgeschoss seinen ersten Markt in Nürnberg eröffnet.

Das dreigeschossige Gebäude wird 45 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 2.700 m² aufweisen. Das Objekt wird das einzige Wohn- und Geschäftshaus in einem neuen Stadtquartier an der Gebersdorfer Straße sein, das auf einem ehemaligen, rund 35.500 m² großen Areal der Deutschen Bahn entsteht. Vorwiegend wird dort Wohnbebauung in Form von Mehrfamilien- und Reihenhäusern entwickelt. Der Baubeginn des Wohn- und Geschäftshauses ist für das dritte Quartal 2018, die Fertigstellung für das vierte Quartal 2019 geplant. Das Investitionsvolumen beträgt rund 20 Mio. Euro.