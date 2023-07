Sozialisierung von Wohnungsunternehmen in Berlin als Verzweiflungstat

Andreas Griebel

Die Berliner Abgeordneten sind in der Beurteilung zukünftiger Fragestellungen wahrlich nicht zu beneiden. Laut einem gerade veröffentlichten Kommissions-Bericht ist die Sozialisierung (nicht Enteignung) großer Berliner Wohnungsunternehmen verfassungsrechtlich und juristisch denkbar. Dies war nach dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Zwischenbericht auch nicht völlig überraschend. Seit April 2023 regiert nun aber die CDU mit der SPD und damit sind die politischen Verhältnisse völlig anders als bei Beauftragung der Kommission.

Dem Vorausgegangen war ein Volksentscheid, der in der Beauftragung der 13 Fachleute unter Leitung der ehemaligen Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin endete. Der Volksinitiative ging es dabei um die bessere und gesicherte Wohnraumversorgung vor allem einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen, um die Sicherung der Mieter gegen überhöhte Mieten und einen erhöhten Bestandsschutz für bestehende Mietverhältnisse. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD wurde vereinbart, dass trotz der geänderten politischen Verhältnisse an der Fassung eines „Vergesellschaftungsrahmengesetzes“ festgehalten werden wird.



Der Staat kann und muss in bestimmten Situationen in den frei laufenden Markt eingreifen können. Das kann er durch Enteignung (Art. 14 Abs. 3 GG) oder durch eine Vergesellschaftung (Art 15 GG) tun. Die Enteignung bezieht sich auf einzelne Vermögensbestandteile (z.B. einzelne Grundstücke), die Sozialisierung betrifft hingegen die zwangsweise Überführung von Unternehmen und ganzen Wirtschaftszweigen (bzw. Teilen hiervon) in die Gemeinwirtschaft. Die Enteignung ist typischerweise projektbezogen, die Sozialisierung ist regelmäßig wirtschafts- bzw. sozialpolitisch motiviert. Bei der Enteignung geht es um die Beschaffung konkreter Güter für den Staat, die Sozialisierung hingegen will vor allem den bestimmenden Staatseinfluss auf die Wirtschaft durch Überführung in das Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft sicherstellen. So rückte eine fast vergessene Verfassungsnorm in den Fokus, die seit ihrer Verabschiedung eher ein geschichtliches Relikt zu sein schien. Nach Art 15 GG können zum Zwecke der Vergesellschaftung Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Die so enteigneten Privaten müssen erheblich entschädigt werden.



Erstaunlich ist, dass es in der Berliner Verfassung – entgegen aller anderen Bundesländer - keine gleichlautende Regelung gibt. Insofern kann sich Berlin aber auf die föderale Struktur unseres Bundeslandes berufen: die Regelung im Grundgesetz ersetzt quasi die in Berlin fehlende Regelung. Die Voraussetzungen von Art 15 GG liegen in Berlin zweifelsohne vor. Nachdem der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz diesbezüglich noch keinen Gebrauch gemacht hat (Art 74 Abs. 1 GG), ist das Land derzeit befugt, ein solches Gesetz zu erlassen. Einzig juristisch streitiger Punkt ist, ob ein solches Gesetz dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit allen staatlichen Tuns genügt. Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder haben sich dafür entschieden, vom Vorliegen einer solchen Verhältnismäßigkeit auszugehen. Der Bericht stellt hierzu fest: „… ist eine Vergesellschaftung im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erforderlich, wenn keine Alternative besteht, die bei gleichem Ertrag für die Zwecke des Allgemeinwohls offensichtlich milder ist.“



Aber ist das wirklich so? Daran müssen erhebliche Zweifel angebracht werden. Wenn es der Volksinitiative dabei insbesondere um die bessere und gesicherte Wohnraumversorgung vor allem einkommensschwächerer Bevölkerungsgruppen und um die Sicherung der Mieter gegen überhöhte Mieten sowie einen erhöhten Bestandsschutz für bestehende Mietverhältnisse ging, ist das doch keine Alternative. Denn durch die Vergesellschaftung von vorhandenem Wohnraum wird nicht eine einzige neue Wohnung geschaffen. Damit ist das Ziel der Vergesellschaftung durch die Vergesellschaftung gar nicht erreichbar. Ganz das Gegenteil ist der Fall: die erheblichen Entschädigungsleistungen kann das Land Berlin – nach allem, was man so hört – gar nicht erbringen. Es müssen dazu neue Kredite aufgenommen werden, deren Abbezahlung die Schaffung weiteren neuen Wohnraumes gerade behindern. Deshalb ist zu erwarten, dass die Vergesellschaftung das Gegenteil von dem erreichen wird, was man eigentlich erreichen wollte. Es müssen dabei auch ganz einfache und profane Fragen beantwortet werden: Wer soll denn die Managementfunktionen in solchen Unternehmen zukünftig übernehmen? Ist das Land Berlin soweit personell aufgestellt und ausgestattet, dass das funktionieren wird? Angesichts der Erkenntnisse aus dem BER-Fiasko darf das zumindest bezweifelt werden.



Eigentlich ist es wohl eher einfache Mathematik, die bei der Berliner Wohnungsnot zu einem guten Ergebnis führen könnte: Entweder wird mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt – also Neubau (!) – oder der vorhandene Wohnraum wird besser aufgeteilt – also den Umständen angepasste Wohnungsbelegung. Zum anderen bieten die derzeit bestehenden gesetzlichen Regelungen ausreichend Einflussnahmemöglichkeit, die nicht ausgeschöpft werden.





Ein Gastbeitrag von Andreas Griebel, Rechtsanwalt und Partner im Bereich Mietrecht und Facility Managementrecht bei Rödl & Partner. Er berät vorwiegend mittelständische Unternehmen und öffentliche Auftraggeber und ist auf Prozessvertretung und die Beratung im Bereich Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht spezialisiert.