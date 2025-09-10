Sovereign: Neue Plattform für Baurecht und erste spezialisierte KI

Der Baurechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Koenen hat in Münster die Sovereign GmbH und die Sovereign AI GmbH gegründet. Ziel ist es, Baurecht über digitale und physische Kanäle zugänglicher zu machen.

.

Kernstück ist eine eigens entwickelte KI-Anwendung, die rechtliche Informationen speziell für Bau- und Immobilienrecht bereitstellt. Neben Analysen und Fachwissen sollen auch interaktive Lernpfade angeboten werden – kostenfrei und mit optionaler Anbindung an klassische Anwälte.



Darüber hinaus entsteht mit der „Sovereign Community“ eine digitale Fach-Community, in der Juristen, Architekten und Planende zusammenarbeiten können. Ergänzt wird das Konzept durch einen Showroom am Roggenmarkt in Münster, in dem digitale Rechtsinformationen, Fachliteratur und audiovisuelle Inhalte bereitgestellt werden.



Die offizielle Vorstellung erfolgt zur Expo Real (6.–8. Oktober) in München. Koenen betont, er wolle mit Sovereign den Zugang zu rechtlichem Wissen vereinfachen und eine Plattform schaffen, die juristische Inhalte praxisnah vermittelt. „Als Jurist, sozusagen als anwaltlicher Pathologe, habe ich über mehr als 20 Jahre beobachtet, was unser System Recht ausbremst“, so Koenen. Daraus ist die Erkenntnis entstanden, dass der freie Zugang zu rechtlichem Wissen und Verständlichkeit Pfeiler unser juristischen Moderne darstellen. Mit Sovereign möchte ich meinen Beitrag leisten.“