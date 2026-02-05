Sovereign Network mietet 2.200 m² Logistikfläche in Ginsheim-Gustavsburg

Die Sovereign Network GmbH hat in Ginsheim-Gustavsburg eine Logistikeinheit mit rund 2.220 m² angemietet. Die neue Mieteinheit in der Immobilie Im Weiherfeld 11–15 umfasst ca. 1.850 m² Hallen- und rund 350 m² Bürofläche sowie 22 Pkw-Stellplätze. Sovereign, spezialisiert auf Transport- und Umschlagdienstleistungen für Kurier-, Transport- und Logistikunternehmen, nutzt den Standort zur Erweiterung seiner Aktivitäten am Flughafen Frankfurt, wo das Unternehmen bereits in der Cargo City Süd vertreten ist.

.

Das Objekt ist Teil einer größeren Logistikimmobilie mit etwa 9.575 m² Gesamtnutzfläche. Eigentümerin ist M7 Real Estate, die Realogis exklusiv mit der Vermietung mandatiert hat.



Ginsheim-Gustavsburg liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden. Die Stadt mit rund 17.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist über die Autobahnen A 60 und A 671 optimal an das überregionale Straßennetz angebunden. Darüber hinaus verläuft durch den Stadtteil Gustavsburg die Bundesstraße 43.