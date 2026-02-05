Ausbau der Kapazitäten
Sovereign Network mietet 2.200 m² Logistikfläche in Ginsheim-Gustavsburg
Die Sovereign Network GmbH hat in Ginsheim-Gustavsburg eine Logistikeinheit mit rund 2.220 m² angemietet. Die neue Mieteinheit in der Immobilie Im Weiherfeld 11–15 umfasst ca. 1.850 m² Hallen- und rund 350 m² Bürofläche sowie 22 Pkw-Stellplätze. Sovereign, spezialisiert auf Transport- und Umschlagdienstleistungen für Kurier-, Transport- und Logistikunternehmen, nutzt den Standort zur Erweiterung seiner Aktivitäten am Flughafen Frankfurt, wo das Unternehmen bereits in der Cargo City Süd vertreten ist.
Das Objekt ist Teil einer größeren Logistikimmobilie mit etwa 9.575 m² Gesamtnutzfläche. Eigentümerin ist M7 Real Estate, die Realogis exklusiv mit der Vermietung mandatiert hat.
Ginsheim-Gustavsburg liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden. Die Stadt mit rund 17.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist über die Autobahnen A 60 und A 671 optimal an das überregionale Straßennetz angebunden. Darüber hinaus verläuft durch den Stadtteil Gustavsburg die Bundesstraße 43.