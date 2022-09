Soulmaid eröffnet im QF-Quartier Dresden

Das Shopping-Center QF-Quartier an der Frauenkirche in Dresden bekommt einen neuen Mieter: Die Soulmaid Brautmoden Event GmbH wird dort ab Herbst Hochzeitsträume zukünftiger Bräute wahr werden lassen.

.

Auf einer Fläche von gut 400 m² über zwei Etagen werden edle Brautkleider, Schuhe, Accessoires und Brautjungfernmode präsentiert und gleichzeitig ein Raum zum Verweilen und Wohlfühlen geschaffen. Die Fläche in der 1A-Einzelhandelslage Töpferstraße 2 vermittelte BNP Paribas Real Estate, vorheriger Mieter war der Concept Store La Boutique. Eigentümerin der Immobile ist die QF Quartier an der Frauenkirche GmbH & Co. KG. Die QF-Passage befindet sich in unmittelbarer Nähe des Neumarkts, der Frauenkirche und des Dresdner Schlosses.



Das Geschäft wird aktuell umgebaut und soll im Oktober eröffnet werden.