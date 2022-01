Das Jahr 2021 ging mit einer großvolumigen Transaktion am Wiener Immobilienmarkt zu Ende: vor wenigen Tagen wurde die ehemalige Mondi Zentrale in der Kelsenstraße 5-7 um 51,5 Mio. Euro im dritten Bezirk an eine Projekt Gesellschaft der Soulier Group verkauft. Verkäufer war ein 50:50 Joint Venture zwischen Dr. Jelitzka +

[…]