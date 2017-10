Soulier entscheidet ÖBB-Bieterverfahren für sich

Nach einem monatelangen Bieterverfahren der Österreichischen Bundesbahnen hat die Soulier Management GmbH jetzt den Zuschlag erhalten und sich als Bestbieterin mit ihrem Konzept durchgesetzt. Der Kaufpreis mit Nebenkosten beträgt ca. 30 Millionen Euro, geplant sind 300 Wohnungen zur Vermietung.

.

300 Wohnungen geplant

Geplant sind 300 freifinanzierten Wohnungen, die sich insgesamt fünf Baukörper aufteilen. Die attraktive Liegenschaft namens „Residenz Adele“ umfasst insgesamt 8.470 m² und liegt direkt am Helmut-Zilk-Park in Fußnähe zum neuen Hauptbahnhof im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Das Projektvolumen wird mit rund 75 Millionen Euro beziffert. Die Wohnungsgrößen reichen von Studios bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen für größere Familien. Der überwiegende Anteil wird aus Zwei- und Drei-Zimmer Wohnungen bestehen. In das Wohnareal wird auf ca. 1.400 m² eine Bildungseinrichtung für Kinder integriert.



"Unserem hohen architektonischen Anspruch werden wir auch bei diesem Projekt gerecht. Nach einem Architekturwettbewerb haben wir uns für das renommierte Büro Delugan-Meissl in Kooperation mit Ganahl Ifsits Architekten entschieden. Wir wollen zeigen, dass man nicht jeden Quadratmeter verbauen muss, um betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die Menschen haben ein Recht auf eine familienfreundliche wie ästhetisch anspruchsvolle Planung, und es gibt einen Mietermarkt dafür“, sagt Geschäftsführer Clemens Bauer.



Die Projektfertigstellung ist Ende 2020 geplant, derzeit wird mit Hochdruck an der Einreichplanung gearbeitet. Alle Widmungen sind bereits unter Dach und Fach. Laut Flächenwidmung dürfen 23.000 m² Bruttogeschoßfläche und 120 Stellplätze errichtet werden. Als Baubeginn wird das Frühjahr 2019 angepeilt.