Sotheby's sieht Preisfindung im Luxussegment als herausfordernd

Nach Angaben von Sotheby's International Realty in Deutschland ist die Preisfindung für Premiumimmobilien in dem derzeit geänderten Marktumfeld sowohl herausfordernd als auch beratungsintensiv.

„Der Markt hat sich von einem Verkäufer- hin zu einem Käufermarkt gedreht“, führt Susanne Zimmermann, Sotheby's International Realty Sylt/Schleswig-Holstein, aus. „Dieser Marktumschwung geschah in kürzester Zeit. Viele Eigentümer haben sich noch nicht darauf eingestellt, dass einige Preise nicht mehr realisierbar sind“, ergänzt Kathrin Lange von Sotheby's International Realty Ostsee, Binz/Rügen.



Nach Angaben der Partner von Sotheby's International Realty ist aktuell ein Sinken der Preise um 10 bis 15 Prozent festzustellen. Das gelte jedoch nicht für Top-Objekte in entsprechenden Core-Lagen, die weiterhin ein stabiles Preisniveau verzeichnen. „Wichtig ist, dass Objekte nicht zu hochpreisig im Markt angeboten werden, um lange Vermarktungszeiten und damit eine unvorteilhafte Objektperformance zu vermeiden, die dann unweigerlich zu Kaufpreisreduzierungen führen könnte“, erläutert Lange. Auf dem Markt für Premiumimmobilien steigt derzeit das Angebot bei einer zurückgehenden Nachfrage, so dass ein kompletter Marktumschwung zu verzeichnen ist.



Prinzipiell sind die Erwartungen an die seriöse und realistische Beratungs- und Bewertungskompetenz durch den Makler enorm gestiegen. Potenzielle Käufer erwarten zunehmend, dass ihre Interessen mehr im Vordergrund stehen. Insgesamt stellen alle Sotheby's International Realty-Partner fest, dass die Vermarktungszeiten bei Transaktionen zunehmen. Sie gehen auch für das nächste Jahr davon aus, das sich der Anpassungsprozess auf dem Markt für Premiumimmobilien fortsetzen werde.