Sotheby's expandiert nach Baden-Baden

Sotheby's International Realty expandiert in Deutschland weiter und hat einen neuen Standort in Baden-Baden eröffnet. Das neue Büro befindet sich in der Sophienstraße 2 direkt im Herzen der Stadt und unweit der Lichtentaler Allee und ist rund 80 m² groß.

„Genau zwei Jahre nach unserem Start in Stuttgart, freuen wir uns jetzt sehr, unseren neuen Standort in Baden-Baden zu eröffnen. Die Stadt und das Umland ist ein hoch interessanter Markt im Bereich Premium- und Luxusimmobilien: Von der Penthouse Wohnung bis zur exklusiven Villa ist alles vertreten", so Peter Schürrer, Geschäftsführer von Baden-Württemberg Sotheby's International Realty.



Bernd Fleischer, Geschäftsführer von Baden-Württemberg Sotheby´s International Realty ergänzt, dass hochwertige Immobilien in den begehrten grünen Stadtteilen stark nachgefragt sind und sich aufgrund der hohen Kaufkraft sehr gut an Kapitalanleger, wohlhabende Privatpersonen und Familien verkaufen lassen. „Auch der Neubaubereich bewegt sich immer mehr im hochpreisigen Segment. Vor allem die Preise für Villen und neue Luxuswohnungen in den Top-Lagen, wie der Kernstadt Baden-Badens, sind in den vergangenen Jahren gestiegen.“