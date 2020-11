Sotheby´s expandiert mit neuem Standort in Stuttgart

Sotheby´s International Realty expandiert in Deutschland und hat seit dem 1. Oktober mit der Schürrer & Fleischer International Realty GmbH einen neuen Standort in Stuttgart für die gesamte Region Baden-Württemberg. Das Team um Peter Schürrer und Bernd Fleischer hat Büroräume in der Königstraße 27 bezogen.

.

„Eines unserer Unternehmensziele ist es, in den nächsten Jahren weiter zu expandieren und mehr Marktanteile im höherpreisigen Segment zu gewinnen. Sotheby´s International Realty ist eine starke traditionelle Marke, die für Exklusivität und internationalen Erfolg steht. Mit dem Erwerb der Franchise-Lizenz von Sotheby´s International Realty für Baden-Württemberg hat Schürrer & Fleischer eine starke Marke für Luxusgüter und Premiumimmobilien mit einem weltweit einzigartigen Netzwerk gewonnen“, erläutert Schürrer.



Mit dem neuen Standort in Stuttgart sind in Deutschland unter der Dachmarke Sotheby´s International Realty neun Unternehmen in den Regionen Baden-Württemberg, Berlin/Brandenburg, Franken, Frankfurt/Wiesbaden, Hamburg, München, Nordrhein-Westfalen, Ostsee und Sylt/Schleswig-Holstein aktiv.