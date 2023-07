Sotheby´s expandiert in Deutschland

Sotheby´s International Realty expandiert in Deutschland und ist jetzt auch in Niedersachsen und Bremen vertreten. Geschäftsführer von Niedersachsen Bremen Sotheby´s International Realty ist der Immobilienprofi und hannoversche Unternehmer Thomas Bühre, der durch sein langjähriges Engagement beim Aufbau von Engel & Völkers in Norddeutschland bekannt geworden ist.

„Nach dem Verkauf meiner Maklergesellschaften und 16 Jahren intensiver Aufbauarbeit ist nun wieder der Zeitpunkt gekommen für eine neue unternehmerische Herausforderung mit Sotheby´s International Realty“, so Bühre. „Der norddeutsche Vermittlungsmarkt verlangt gerade jetzt nach der unvergleichbaren Beratungsqualität der Marke. Der technologische Vorsprung und das internationale Netzwerk mit mehr als 26.000 Experten weltweit ist ein großer Wettbewerbsvorteil.“



Die unter anderem durch das Auktionshaus Sotheby´s bekannte Marke vermittelt Luxusimmobilien und ist vorwiegend in den besten Lagen aktiv. Zudem sind Spezialimmobilien wie beispielsweise Reiterhöfe, Schlösser und Gutshäuser sowie Ferienimmobilien im Fokus der Geschäftstätigkeit. Mit der Beratung für Investments in Wohn- und Geschäftshäuser wird das Spektrum abgerundet. „Wir können vermögende Privatkunden oder Family Offices vollumfänglich in Niedersachsen und Bremen oder auch weltweit betreuen – sei es zu Immobilienthemen oder eben auch bei Kunstgegenständen“, so Bühre.



Der erste Shop von Niedersachsen Bremen Sotheby´s International Realty wird in der City von Hannover in der Karmarschstraße 44 am 25. August eröffnen. In Bremen ist die Repräsentanz in der Parkallee 117 zu finden. Weitere Standorte in Niedersachsen sind geplant. Für das Unternehmen sind in Niedersachsen und Bremen sieben Mitarbeitende tätig.