Soravia vermietet 6.100 m² in der Parkstadt Mülheim

Soravia vermeldet kurz nach Abschluss des sechsmonatigen städtebaulichen Wettbewerbs, aus dem das Architekturbüro StudioVlayStreeruwitz und das Landschaftsplanungsbüro PlanSinn als Gewinner hervorgingen, einen weiteren Vermietungserfolg in der Parkstadt Mülheim.

.

Die HRW wird ihre Räumlichkeiten auf dem Campus signifikant erweitern und hat zu diesem Zweck eine Fläche von insgesamt 6.156 m² angemietet. Der bisherige Standort der Hochschule umfasste eine Fläche von etwa 2.100 m².



„Wir freuen uns, mit der Hochschule Ruhr West eine derart renommierte Hochschule mit technischem Schwerpunkt als Mieter gewonnen zu haben. Die deutliche Erweiterung des Hochschulgeländes wertet das Areal auch für zukünftige Ansiedlungen nochmals auf. Auf diese Weise entwickelt sich die Parkstadt Mülheim sukzessive zu einem bedeutenden Wissenschaftsstandort in der Region. Die laufenden Verhandlungen über weitere Flächen sind Ausdruck der Attraktivität des Standorts. Die Umbaumaßnahmen in den Bestandsgebäuden sind in vollem Gange, um der hohen Nachfrage nach qualitativen Flächen gerecht zu werden“, erklärt Lorenz Tragatschnig, Projektleiter von Soravia.



Die Hochschule Ruhr West (HRW) plant, am Standort neben Büroflächen vor allem innovative Lehr- und Lernflächen für den kreativen Austausch, insgesamt ca. 6.000 m², einzurichten. Die entsprechenden Konzepte entwickelt die Hochschule derzeit.



„Ich freue mich darauf, diese Erweiterungsflächen mit Leben zu füllen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Studierenden haben schon viele Ideen entwickelt, was ihnen am jetzigen Campus fehlt: Flächen zum Lernen und für kreatives Arbeiten, aber auch Orte für den informellen Austausch. Ein weiterer HRW-Standort mit moderner Medientechnik zum Studieren und Arbeiten“, so Prof. Dr.-Ing. Susanne Staude, Präsidentin der Hochschule Ruhr West. Sie freue sich auf die Chancen, die der Standort biete.



„In Zeiten von Fachkräftemangel und rasant fortschreitender Digitalisierung bietet die Hochschule Ruhr West jungen Menschen genau das praxisorientierte Studium, das sie für den Arbeitsmarkt fit macht. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen ist die weitere Ansiedlung von zukunftsorientierten Firmen in der Parkstadt Mülheim wünschenswert, die direkt mit der Hochschule kooperieren können“, sagt Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz. „Mit der Hochschule Ruhr West hat die Parkstadt einen weiteren attraktiven Mieter gewinnen können. Dieser Abschluss des Mietvertrags wird sich sicher positiv auswirken auf das Interesse weiterer Unternehmen, die mit der HRW in Kooperation stehen. Für Unternehmen, die auf die Personalakquise an der Hochschule setzen oder in Forschung und Entwicklung tätig sind und auf die Expertise der HRW zurückgreifen wollen, wird der Standort Parkstadt noch attraktiver“, ist sich Buchholz sicher.



Seit dem Erwerb des gesamten Quartiers in der Wissollstraße 5-43 durch Soravia [wir berichteten] konnten bereits 26.000 m², mehr als ein Drittel der Gesamtfläche, vermietet werden. Zu den namhaften Mietern gehören neben der Hochschule eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und eine Krankenpflegeschule. Zuständig für die Vermittlung der Gewerbeflächen ist Brockhoff & Partner. Dank großer Flexibilität bei der Planung lassen sich vor Ort verschiedenste Konzepte umsetzen. Neben Bildungseinrichtungen und Firmenniederlassungen sind etwa auch Coworking-Spaces realisierbar.