Nahezu vollvermietet

Soravia vermietet 500 m² an AOK Bayern in Erlangen

Soravia gewinnt mit der AOK Bayern einen langfristigen Mieter für sein Objekt in der Nägelsbachstraße 26 in Erlangen. Rund 500 m² Bürofläche wurden für zehn Jahre vermietet. Damit ist das Gebäude nahezu vollständig belegt.

„Der Abschluss mit der AOK Bayern bestätigt die Attraktivität des Standorts Erlangen sowie unsere Strategie, hochwertige und zukunftsfähige Büroflächen in regionalen Wachstumszentren zu entwickeln“, erklärt Weiss, COO von Soravia.