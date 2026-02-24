Soravia vermietet 500 m² an AOK Bayern in Erlangen

Soravia gewinnt mit der AOK Bayern einen langfristigen Mieter für sein Objekt in der Nägelsbachstraße 26 in Erlangen. Rund 500 m² Bürofläche wurden für zehn Jahre vermietet. Damit ist das Gebäude nahezu vollständig belegt.

.

„Der Abschluss mit der AOK Bayern bestätigt die Attraktivität des Standorts Erlangen sowie unsere Strategie, hochwertige und zukunftsfähige Büroflächen in regionalen Wachstumszentren zu entwickeln“, erklärt Weiss, COO von Soravia.