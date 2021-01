Soravia und Deka feiern Richtfest für Austro Tower

Trotz Corona-Einschränkungen feiert das neue Landmark am zentralen Tor Wiens planmäßig seine Dachgleiche. Schon Ende des Jahres werden Austro Control, Asfinag und Soravia im Austro Tower ihre neuen Headquarters beziehen. Und auch seitens Deka Immobilien – seit Mai 2020 neue Eigentümerin des Austro Tower – zeigt man sich erfreut über die pünktliche Fertigstellung.

.