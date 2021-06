Soravia und ARE läuten Finale für Wiener TrIIIple ein

Nach mehr als dreieinhalb Jahren Bauzeit setzen die Projektpartner Soravia und ARE Austrian Real Estate heute mit der ersten Live-Präsentation des fast fertigen Turm 2 zum Endspurt für das 300-Mio-Euro-Vorzeigewohnprojekt „TrIIIple“ an. Bereits jetzt sind nur noch wenige der begehrten insgesamt 260 freifinanzierten Wohnungen, die ab August bezugsfertig sind, verfügbar.

.