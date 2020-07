Soravia übernimmt Hamburger One Group

Soravia ist ein weiterer Schritt im Rahmen der international ausgerichteten Expansionsstrategie gelungen: Das Unternehmen hat die One Group aus Hamburg mit Wirkung zum 13.07.2020 übernommen.

.

Nachdem das Hamburger Unternehmen mit ihren ProReal-Produkten seit 2012 bereits über 450 Mio. Euro Kapital eingeworben und investiert hat, sind nach der Übernahme durch Soravia sowohl eine Ausweitung der Investmenttätigkeit auf Österreichs Topstandorte als auch neue Produkte geplant.



Nachdem die bisherige Muttergesellschaft Isaria Wohnbau AG den Großteil ihres bestehenden Projektportfolios an die Deutsche Wohnen veräußert hat [wir berichteten], übernimmt Soravia nun die One Group. Die Privatanleger des Hamburger Unternehmens haben damit Zugriff auf die Projektpipeline mit einem aktuellen Gesamtvolumen von rund 3,3 Mrd. Euro. Darunter befinden sich beispielsweise die Vorzeigeprojekte Triiiple und Austro Tower in Österreich sowie das Tengelmann-Areal in Deutschland. Von dem Projektvolumen wurden über 2 Mrd. Euro mit der Ifa AG realisiert. Das Tochterunternehmen der Soravia Gruppe verwaltet derzeit ein Investmentvolumen von rund 2,35 Mrd. Euro und hat seit ihrer Gründung 469 Projekte umgesetzt. 2019 erzielte das Unternehmen einem Gesamtumsatz von 120 Mio. Euro.



„Wir freuen uns, dass wir mit der One Group unsere Leistungspalette weiter ausbauen können. Seit über 40 Jahren blicken wir über unsere Konzerntochter Ifa AG auf mehr als 7000 zufriedene Kunden„, kommentiert Erwin Soravia, CEO von Soravia. “Nun haben wir führende Anbieter in Deutschland und Österreich gemeinsam im Soravia-Konzern vereint. Beide Seiten passen hervorragend zueinander, sowohl hinsichtlich des Geschäftsmodells, der Expansionspläne als auch der Unternehmenskulturen“ so Soravia weiter.



„Der schnelle Abschluss der neuen strategischen Partnerschaft mit Soravia unterstreicht die Attraktivität des Finanzierungsmodells der One Group. Für unsere bestehenden wie künftigen Anleger haben wir damit eine starke Lösung gefunden. Der beeindruckende Track Record sowie die attraktive Projektpipeline überzeugen – und 140 Jahre Soravia sind ein eindeutiger Nachweis für eine langfristig orientierte Kooperation. Die Potenziale, gemeinsam zu wachsen, sind enorm“, betont One Group Geschäftsführer Malte Thies.