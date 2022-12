Soravia übergibt „Zollhafen Elements“ in Mainz an Quantum

Anfang November hat Soravia das Wohnprojekt „Zollhafen Elements“ direkt am Hafenbecken in Mainz an die Käuferin Quantum, die sich die Entwicklung bereits 2020 sicherte [wir berichteten], übergeben. Das Projektvolumen umfasst insgesamt 94 Millionen Euro, über den Kaufpreis haben die beiden Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.

.