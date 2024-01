Soravia übergibt Hotel im Zollhafen Elements an H-Hotels

Soravia übergibt das im Rahmen des neuen Stadtquartier „Zollhafen Elements" fertiggestellte Hotel am Mainzer Hafenbecken an den Betreiber H-Hotels GmbH. Der Immobilienentwickler bleibt Eigentümer des H2-Hotels. Die feierliche Eröffnung findet am 01.02.2024 statt. Der Hotelbetrieb wurde bereits gestartet.

