50 Serviced Apartments
Soravia stößt Numa-Apartmenthaus in München ab
Eineinhalb Jahre nach der Revitalisierung des ehemaligen 3-Sterne-Hotels in der Landwehrstraße 56 zu einem Apartmenthaus ist der Projektentwickler Soravia der Exit gelungen. Der Projektentwickler hat das im Jahr 1905 errichtete Objekt nun im Rahmen eines Asset-Deals verkauft.
Das historische Gebäude aus dem Jahr 1905 wurde von Soravia in den Jahren 2023/2024 umfassend revitalisiert und energetisch auf den KfW-Standard 55 gebracht. Neben der Erneuerung der Gebäudehülle und der Haustechnik wurde eine Kernsanierung aller Einheiten durchgeführt. Insgesamt bietet das Objekt in der Landwehrstraße 56 auf rund 2.500 m² 50 voll ausgestattete Apartments, zwei Gewerbeeinheiten und zehn Stellplätze.
Bereits vor dem Verkauf wurde mit dem Hospitality-Betreiber Numa ein langfristiger Pächter gefunden, der sich damals neben dem „Numa München St Paul“ (ehemals Mona) noch andere Soravia Standorte in München sicherte [wir berichteten], deren Entwicklung aber zum Teil durch die Marktlage ausgebremst wurden.
Der Standort profitiert von seiner Lage zwischen Hauptbahnhof (zehn Gehminuten) und Theresienwiese (200 Meter). Auch touristische Hotspots wie der Marienplatz sind fußläufig erreichbar, was die Attraktivität für den Betreiber Numa und dessen Gäste unterstreicht.