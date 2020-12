Soravia steigt mit 50% beim Salzburger Projektentwickler Planquadr.at ein

Soravia steigt mit 50% an der Muttergesellschaft des größten Salzburger Projektentwicklers, der Planquadr.at Gruppe, ein. Gemeinsam will man aus regionalen Marktexpertisen und jahrelangem Know-how wertvolle Synergien gewinnen und nutzen. „In der Mozartstadt konnten wir mit dem Palais Faber bereits sehr gute Erfahrungen sammeln, die zugleich Startschuss für weitere Projekte am Standort Salzburg waren. Darüber hinaus tritt Soravia gerade in Deutschland stärker denn je auf. Auch hier freuen wir uns auf gemeinsame Projekte mit dem Planquadr.at-Team rund um Thomas Hofer“, sagt Erwin Soravia, CEO von Soravia, über den gemeinsamen Startschuss.





