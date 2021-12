Soravia steigt bei Brockhoff ein

Soravia beteiligt sich an der Brockhoff GmbH und übernimmt zunächst 41 % der Unternehmensanteile. Eckhard Brockhoff bleibt Mehrheitsgesellschafter und wird das Unternehmen als Geschäftsführer gemeinsam mit Oliver Rottmann und der kürzlich in die Geschäftsführung berufenen Julia Winteroth leiten.

Die Brockhoff GmbH mit Sitz in Essen wurde 1987 von Eckhard Brockhoff gegründet und ist als lokaler Gewerbemakler in der Metropole Ruhr tätig. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen der besten Jahresumsätze in seiner Firmengeschichte.



„Innerhalb meiner Familie lässt sich keine Nachfolge abbilden. Mit Blick auf meinen geplanten Ruhestand in sechs Jahren möchte ich daher frühzeitig Strukturen schaffen, die den Mitarbeitern und den Geschäftspartnern Sicherheit und eine gute Perspektive bieten. Mit den Entscheidungsträgern von Soravia bin ich seit Jahren freundschaftlich verbunden und vertraue darauf, dass sie die Firma Brockhoff erfolgreich weiterführen, ohne dass die Seele meiner Firma zugunsten eines Groß-Makler-Systems verloren geht“, erklärt Eckhard Brockhoff seine Entscheidung.



Soravia plant, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Firmenanteile zu übernehmen. Laut Matthias Wechner, bei dem österreichischen Projektenwickler für die Bereiche Facility- & Property-Management sowie Immobilienvermarktung zuständig, ermöglicht „der Einstieg in die Firma Brockhoff, die Wachstumsstrategie von Soravia im Hauptwachstumsgebiet Deutschland konsequent voranzutreiben und das Marktsegment Gewerbeimmobilien zu erweitern.“