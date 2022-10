Soravia setzt Spatenstich für Büroprojekt Robin Seestadt

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte Soravia heute das Immobilienentwicklungsprojekt Robin Seestadt vor. Der Bürogebäudekomplex verbindet alte Bautradition mit innovativen Technologielösungen und überzeugt neben Nachhaltigkeit mit niedrigen Betriebs- und Energiekosten. Der Spatenstich ist bereits erfolgt.

