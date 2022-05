Soravia schließt Partnerschaft mit Google und Nagarro

Soravia will die Immobilienbranche der Zukunft revolutionieren. In Zusammenarbeit mit Google Cloud und dem Strategie- und Data-Engineering-Spezialist Nagarro hat das Unternehmen eine Innovations- und Technologiepartnerschaft begründet. Als Partner forcieren Soravia, Google Cloud und Nagarro den Bau intelligent vernetzter, energieneutraler Städte sowie smarte, innovative Services für Kunden und Investoren.

.

Alle drei Partner bringen ihre Kernkompetenzen ein: Die drei Unternehmen fokussieren bei allen Projektschritten auf den gesamten Lebenszyklus von Immobilien. So werden in einer ersten Projektphase digitale Schnittstellen geschaffen, die völlig neue Interaktionsmöglichkeiten für Kunden und Investoren bieten. Ziel ist eine deutliche Steigerung von Kundenerlebnis und Performance durch modernste Cloud-Technologie. Intelligente Datenanalyse schafft dabei die Voraussetzung zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Services für anspruchsvollste Kunden- und Investorenbedürfnisse.



„Digitalisierung bietet enormes Entwicklungspotenzial für die Immobilienbranche – wirtschaftlich, gesellschaftlich und ökologisch. Als Gruppe beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit digitalen Aspekten der Projektentwicklung. Durch die Kombination der Kompetenz von Soravia und weltweiter Technologieführern wie Google Cloud und Nagarro werden wir die Transformation der Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren noch stärker vorantreiben. Dabei verbindet uns Pioniergeist sowie die gemeinsame Vision, das Kundenerlebnis komplett neu zu gestalten. Wir glauben an eine grünere Zukunft mit nachhaltigen Lebensräumen durch innovative Technologielösungen“, erklärt Erwin Soravia, CEO von Soravia.



„Wir freuen uns, mit einem Immobilienpartner bei der ganzheitlichen Umsetzung innovativer Ideen für

intelligente Gebäudekreisläufe zusammenzuarbeiten – von der Planung über die Realisierung

und den Betrieb von Immobilienprojekten bis hin zu Vertrieb, Marketing, Logistik und der

Optimierung von Lieferketten. Soravia verfolgt eine langfristige Zukunftsstrategie und unsere

Innovationskraft wird hier einen entscheidenden Beitrag leisten, das Kundenerlebnis

grundlegend und langfristig zu verbessern", ergänzt Mario Berger, Enterprise Sales Manager bei Google Cloud in Österreich.



„Durch Künstliche Intelligenz und Machine Learning passen sich smarte Gebäude laufend an Bedürfnisse ihrer Nutzer an. Das optimiert ihren Betrieb und schafft wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Die Grundlage hierfür ist die Analyse und Interpretation von Daten, eine Kernstärke von Nagarro. Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten wir an der Strategie und umfassenden Lösungen zur Weiterentwicklung und Nutzung der Technologie in der Praxis“, berichtet Paul Haberfellner, Managing Director bei Nagarro.