Soravia kauft Kölner Unternehmensimmobilie von Thyssenkrupp Schulte

Soravia kauft im Trendviertel Ehrenfeld das ehemalige Werkstofflager der Thyssenkrupp Schulte GmbH samt umliegender Flächen, um eine Quartiersentwicklung zu realisieren. Der Stahlhändler verlagert in Kürze nach fast 100 Jahren in Ehrenfeld seinen Standort nach Frechen an die Europaallee.

Das rund 21.800 m² große Grundstück an der Oskar-Jäger-Straße 192 umfasst neben einigen Büros ein ehemaliges Lager des deutschen Werkstoffhändlers und Servicedienstleisters. Das gesamte Areal soll in den kommenden Jahren revitalisiert und einer gemischten Nutzung zugeführt werden. Sowohl City-Logistik als auch Wohnen, Gewerbe und Kultur sind auf dem Gelände denkbar.



Mit einem entsprechenden städtebaulichen Entwurf zur optimalen Integration des neuen Quartiers in seine Umgebung wurde das renommierte Stadtplanungsbüro Studio Vlay Streeruwitz beauftragt. Das Konzept soll auf Tradition und Geschichte des Bezirks ebenso wie auf neue Bedürfnisse vor Ort umfassend eingehen. Klimaneutralität und neue Mobilität spielen bei der Planung eine wesentliche Rolle.



„Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer großen Kompetenz und Erfahrung im Bereich Quartiersentwicklung den aufstrebenden Standort Köln-Ehrenfeld nochmals weiterentwickeln werden können. Unser Konzept wird sich dabei perfekt in das junge, vitale Umfeld einfügen“, sagt Erwin Soravia, CEO von Soravia.



„Die Option des Grundstückverkaufs hat sich für uns durch eine Verlagerung unseres Geschäfts an einen modernen Standort im Raum Köln mit mehr Wachstumspotenzial ergeben. Wir freuen uns, dass wir mit Soravia einen guten und erfahrenen Partner für die Quartiersentwicklung in Köln-Ehrenfeld finden konnten“, sagt Detlef Schotten, CEO der Thyssenkrupp Schulte GmbH.



In unmittelbarer Nähe zur Liegenschaft befindet sich neben zahlreichen Lokalen mit dem Helios-Leuchtturm auch eine lokale Besucherattraktion. Der Bahnhof Köln-Ehrenfeld ist innerhalb von nur acht Minuten fußläufig oder wahlweise mit Bussen zu erreichen, die direkt vor dem Gelände halten.