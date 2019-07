Soravia kauft FM-Dienstleister Herwa Multiclean

Die Soravia übernimmt den österreichischen Reinigungsexperten Herwa Multiclean GmbH mit Sitz in Graz und mit ihm auch dessen Vorarlberg-Tochter Fantom Gebäudereinigung GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Immobilienentwickler übernimmt mit der nun erfolgten Vertragsunterzeichnung alle 580 Mitarbeiter und gliedert die beiden Unternehmen in die 2018 gegründete Adomo Holding ein. Mit rund 16 Mio. Quadratmetern, die monatlich infrastrukturell betreut werden, und seinen nunmehr rund 1.200 Mitarbeitern im FM Bereich gehört Soravia somit zu den größten Anbietern der Facility Management (FM) Branche in Österreich.

Herbert Jansky (GF Soravia Facility Management) übernimmt die Geschäftsführung der Herwa Multiclean GmbH, die Prokura liegt künftig in den Händen von Alexandra Stepar und Wolfgang Kloiber. Der langjährige Herwa-Geschäftsführer Walter Stepar bleibt dem Unternehmen im Aufsichtsrat erhalten.