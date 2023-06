Soravia holt sich Mrp als Assetmanager an Bord

Mrp Hotels ist seit Anfang 2023 mit dem Lead Asset Management für das Hotelportfolio der Soravia Gruppe beauftragt. Zum Portfolio gehören fünf Hotels in Deutschland und Österreich.

.

Die bereits eröffneten Hotels Campanile im Duisburger Innenhafen mit 169 Zimmern, das 97 Zimmer umfassende Amedia in Linz, das Hotel Campanile in Wien mit 152 Zimmern im Neubaukomplex The Brick am Wienerberg sowie das Mayburg Salzburg, a Tribute Portfolio Hotel mit 88 Zimmern. Für das darüber hinaus ebenfalls zum Portfolio gehörende H2 Hotel im Zollhafen in Mainz mit 195 Zimmern ist die Eröffnung im Oktober 2023 geplant.



Mit dem neuen Mandat steigert Mrp Hotels seine Assets under Management auf insgesamt 3.700 Zimmern in sechs Ländern mit einem Gesamtwert von rund 1,2 Mrd. Euro.