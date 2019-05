Soravia gründet SoReal Invest und ernennt Josef Brandhuber zum COO

Josef Brandhuber

Soravia hat in München die SoReal Invest GmbH gegründet. Zum Geschäftsführer wurde Josef Brandhuber berufen, der mehr als ein Jahrzehnt als Vorstand der Real I.S. das Unternehmen geprägt und stark ausgebaut hat [wir berichteten]. „Mit der SoReal Invest GmbH wollen wir Anlegern fondsbasiert ausgewählte Immobilieninvestitionen im Bereich Büro-, Wohn- und vor allem Hotelimmobilien ermöglichen“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Josef Brandhuber, der in der Branche als ausgewiesener Experte für Fonds und Asset-Management gilt.

Brandhuber verantwortet in dem Unternehmen als COO den Objektankauf, das Portfolio-, das Assetmanagement und die Investoren-Betreuung. Der ausgebildete Hotelkaufmann und Steuerberater war zuvor 23 Jahre Geschäftsführer beziehungsweise Vorstandsvorsitzender der Bayernfonds Immobiliengesellschaft mbH bzw. der Real I.S. AG, beides Tochtergesellschaften der Bayerischen Landesbank. Dort zeichnete er unter anderem verantwortlich für die Produktentwicklung, die Immobilienakquisition und das Fonds- und Assetmanagement. Die SoReal Invest GmbH konzipiert aktuell einen offenen Hotelfonds, der demnächst am Markt platziert wird und sich an institutionelle Investoren sowie Family Offices richtet.