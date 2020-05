Tengelmann gibt Firmengelände in Mülheim an Soravia ab

Die Soravia Gruppe hat sich gestern mit der Unternehmensgruppe Tengelmann über den Verkauf des Firmengeländes geeinigt. Das Gelände an der Speldorfer Wissollstraße in Mülheim an der Ruhr soll voraussichtlich im dritten Quartal nach erfolgtem Closing der Transaktion an das österreichische Immobilienunternehmen übergehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.