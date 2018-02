Soravia erhält Zuschlag für die „Sargfabrik“

Die Soravia Group aus Kärnten hat den Zuschlag für die ehemalige Sargfabrik in Wien-Liesing erhalten. Sie setzte sich in einem vom Wiener Fonds für Wohnbau und Stadterneuerung ausgelobten Wettbewerb unter anderen gegen eine Filmproduktionsfirma durch. Das 6.500 m² große Gelände und das denkmalgeschützte Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 4.000 m² sollen nach umfänglicher Sanierung als Veranstaltungshalle mit ausgewählter Gastronomie sowie für Büros, Werkstätten und Kleinkultur-Performances genutzt werden.

.

Die zwischen 1913 und 1916 erbaute Fabrikanlage in der Breitenfurter Straße 176, in der seit 1968 bis 2013 Särge produziert wurden, wird zunächst sukzessive modernisiert und restauriert. Der Abschluss der Arbeiten ist für Anfang 2021 avisiert. Das zukünftige Nutzungskonzept zielt darauf ab, die Sargfabrik zu einem „Dreh- und Angelpunkt“ für Film, Musik und Kreativwirtschaft zu machen. Dabei soll auch mit dem jetzigen Zwischennutzer, dem Kulturverein F 23, kooperiert werden. Soravia bringt nach Ansicht der Juroren hinreichend Erfahrung im Segment der Revitalisierung denkmalgeschützter Substanz mit. Als Referenzen gelten insbesondere die Sofiensäle und aktuell das Post Palais: Die Kärntner verwandeln die historische Alte Post im Zentrum von Wien in luxuriöse Eigentumswohnungen plus Fünfsternhotel.



Die unmittelbare Nachbarschaft der Sargfabrik liegt im Visier der Wiener Wohnungsbau-Offensive: Hier sollen in naher Zukunft 540 subventionierte Wohnungen gebaut – und parallel ein Bildungscampus realisiert werden.