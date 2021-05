Trotz hoher Markteinstiegshürden konnte die Gruppe der drei Investoren in Venedig einen historischen Hotelkomplex in unmittelbarer Nähe zum Markusplatz erwerben. Dieser wird in den kommenden zwei Jahren renoviert und deutlich aufgewertet.

Nur 150 Meter entfernt vom berühmten Markusplatz im Zentrum...

Fotos: ECE/Enzo Masella



