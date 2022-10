Soravia beteiligt sich an Loisium

Soravia und mDrei bündeln ihr Know-how und gemeinsame Hospitality-Aktivitäten in der Xenios Hospitality Holding. Ziel ist, die Entwicklung der renommierten Marke Loisium auszubauen und in weitere Standorte zu investieren. Mit einzigartiger Spezialisierung auf nachgefragten Wein- und Genusstourismus betreibt Loisium aktuell drei Wine & Spa Hotels im niederösterreichischen Langenlois, in der Südsteiermark sowie der französischen Champagne. Im Elsass befindet sich ein weiteres Hotel in Realisierung. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.

.

Das Potenzial für Loisium in weiteren begehrten europäischen Regionen wie Bordeaux, Toskana, Rioja, Duro, Mosel und internationalen Top-Destinationen wie Napa Valley (USA) und Stellenbosch (Südafrika) ist enorm. Mit der Marke Loisium als Anker sowie durch Kombination der Kompetenz von Soravia und mDrei wird das Hospitality-Angebot in den kommenden sieben Jahren um 10 bis 15 neue Standorte erweitert. In den Bereichen Investment und Finanzierung, Vertriebs-, Revenue-, Asset- und Beteiligungsmanagement, Marketing und Merchandising sowie in der ganzheitlich nachhaltigen Projektentwicklung von Hotels und Spas werden neue Synergien geschaffen.



Zusätzlich bringt Soravia fünf bestehende Hotelprojekte in die gemeinsame Xenios Hospitality Holding ein: Das „Hospiz am Arlberg“ im Luxushotellerie-Segment sowie die kurz vor Fertigstellung und Eröffnung stehenden „Mayburg Salzburg“ und das Hotel „Caro & Selig“ am bayrischen Tegernsee. Als strategischer Partner sowie zur Positionierung der Lifestylemarken Autograph Collection und Tribute Portfolio kooperiert Soravia mit Marriott. Zudem sind Planungen zur Entwicklung des Hotels „The Passenger“ (Marriott Tribute Collection) in der Mozartstadt sowie eines Hotels als touristisches Leuchtturmprojekt des Seeviertels Gmunden am Traunseeufer weit fortgeschritten.



„Durch die Beteiligung an der Xenios Holding und den Loisium Hotels erweitern wir unser Hospitality-Portfolio signifikant mit einer starken, klar positionierten Marke. Die zentrale Bündelung von Expertise ermöglicht einzigartige Synergien für bestehende und künftige Hotelprojekte. Darüber hinaus wird insbesondere die für Tourismus boomende Weinkompetenz enorm ausgebaut. Das schafft die optimale Infrastruktur zur Expansion in attraktiven Märkten mit starker Nachfrage und hohem Zukunftspotenzial“, berichtet Mag. Erwin Soravia, CEO von Soravia.



„Die Symbiose aus Wein, Design, Kulinarik und Spa bietet Gästen der Loisium Hotels einen Mix aus Erlebnis und Erholung. Dieses Erfolgskonzept ist weltweit in Weinregionen skalierbar. Mit der Kapitalstärke von Soravia und deren Know-How in der Immobilien- und Hotelentwicklung können wir die Etablierung von neuen Loisium-Projekten selbst vorantreiben. Mit der Xenios Hospitality Holding haben wir die perfekte Voraussetzung geschaffen, mit der Marke Loisium an bis zu 15 neuen, handverlesenen Standorten weitere innovative, nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Bedürfnisse zu schaffen", so Mustafa Özdemir, Managing Partner der mDrei Holding GmbH.



Bereits jetzt betreibt Soravia gemeinsam mit ihren Partnern zahlreiche Hotels an begehrten Standorten, insbesondere der Stadthotellerie. Darunter die Ruby Hotels in Wien, Düsseldorf, Frankfurt, London, Barcelona, Florenz und Prag, das Bonvecchiati Hotel in Venedig oder das Berliner Hospitality-Startup Numa. Numa ist mit revolutionären Technologielösungen für automatisierte Betriebsprozesse in 13 europäischen Metropolen aktiv. Die Beteiligung an der Loisium Holding ist ein weiterer Meilenstein der langfristigen Wachstumsstrategie von Soravia. Das Soravia Hospitality Portfolio umfasst heute rund 5.700 Hotelzimmer im In- und Ausland. Mehr als 5.000 weitere Einheiten befinden sich aktuell in Realisierung und erweitern künftig das Angebot.