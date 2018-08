Sopro Bauchemie mietet 4.700 m² Logistikfläche in Wiesbaden-Nordenstadt

NAI apollo hat rund 4.700 m² Logistikfläche in Wiesbaden-Nordenstadt vermittelt. Mieter der Fläche am Ostring 6 ist die Sopro Bauchemie GmbH. Vermieter ist das familiengeführte Unternehmen May & Co. Wohn- und Gewerbebauten aus Itzehoe. Die gemischt genutzte Immobilie verfügt über insgesamt rund 15.500 m² Mietfläche. Ein weiterer Ankermieter ist die Superfly Air Sports Wiesbaden GmbH, die vor Ort einen Trampolinpark betreibt. Insgesamt stehen noch etwa 2.800 m² Hallen- und Büroflächen zur Verfügung.

Die Sopro Bauchemie GmbH, einer der europaweit führenden Anbieter bauchemischer Produkte, bezieht die Fläche im Osten der Stadt im Rahmen ihrer Expansionsstrategie. Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe zur A66. Über das angrenzende Wiesbadener Kreuz ist der Frankfurter Flughafen in etwa 15 Minuten zu erreichen. Ein Produktionsstandort der Sopro Bauchemie in Wiesbaden befindet sich zudem nur rund 10 Kilometer entfernt in der Biebricher Straße 74.