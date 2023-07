Sophie Allers leitet Hamburger Property Management Team bei Savills

Sophie Allers

© Savills

Sophie Allers leitet seit Juni 2023 das Commerical Property Management Team von Savills in Hamburg und folgt damit auf Xenia Donner, die in derselben Position fortan am Münchner Standort tätig ist.

.

In ihrer neuen Funktion wird Sophie Allers für den weiteren Ausbau der dortigen Business-Line mit derzeit zehn Mitarbeitern verantwortlich sein. „Mit Sophie Allers übernimmt eine erfahrene Kollegin die Rolle als Teamleaderin in der Hansestadt, die bestens mit dem Team und den Abläufen vertraut ist. Wir freuen uns gemeinsam die Weiterentwicklung und den Ausbau der Business-Line am Standort voranzutreiben“, sagt Regina Jones, Managing Director Property & Facility Services Deutschland.



Sophie Allers wechselte 2021 zu Savills, wo sie zunächst als Senior Property Managerin einstieg. Seit Oktober 2022 ist sie zudem als Key Account Managerin für die Betreuung mehrerer Immobilien in Deutschland verantwortlich. Zu ihren vorherigen Stationen zählt unteranderem die Apleona Real Estate.



„Unsere Business-Line in Hamburg hat in den vergangenen zwei Jahren ein stetiges Wachstum erfahren, das sich aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Property Managements auch zukünftig fortsetzen wird. Ich freue mich, diesen Prozess zu begleiten und Impulse für die weitere Expansion geben zu können“, sagt Sophie Allers Teamleader Commercial Property Management, Senior Property Manager / Key Account Manager bei Savills in Hamburg abschließend.