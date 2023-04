Sony Center heißt jetzt „Das Center am Potsdamer Platz“

Das Sony-Center heißt ab sofort „Das Center am Potsdamer Platz“. Dies teilten die beiden Eigentümer, Oxford Properties Group und die norwegische Norges Bank Investment Management, die seit vergangenem Jahr 50 % an dem prestigeträchtigen Objekt hält [wir berichteten], mit. Allerdings ist der Name nur vorübergehend. Bis zur geplanten Wiedereröffnung in 2024 soll ein neuer Name entwickelt werden.

