Rund 20 Jahre nach der Eröffnung des Sony Centers am Potsdamer Platz in Berlin investieren die beiden Eigentümer, Oxford Properties Group und ihr neuer Partner Norges Bank Investment Management , über 200 Millionen Euro in die Modernisierung des Wahrzeichens. Nun durchlief der ikonische Gebäudekomplex das DGNB Zertifizierungssystem und erreichte mit

Fotos: DGNB



[…]