Auf Einkaufstour mit 50 Mio.
Sontowski und Hofmockel erwerben Anteile an S&P Grund Invest
Die S&P Grund Invest hat ihre Gesellschafterstruktur erweitert. Die beiden Geschäftsführer, Manuel Sontowski und Philipp Hofmockel, haben Anteile am Unternehmen erworben und gehören nun offiziell zum Kreis der Eigentümer.
Mit dem Einstieg von Manuel Sontowski und Philipp Hofmockel in die Gesellschafterstruktur betont die 2021 gegründete S&P Grund Invest ihre Wachstumsstrategie und signalisiert Kontinuität in der Unternehmensführung, während das Unternehmen seine Expansion im Bereich Bestandsimmobilien konsequent fortsetzt: Für die kommenden zwölf Monate plant die S&P Grund Invest ein Ankaufsvolumen von rund 50 Millionen Euro, um ihr Portfolio in den strukturstarken Regionen Süddeutschlands sowie in den Metropolregionen Nürnberg und Rhein-Ruhr gezielt auszubauen.
„Der Erwerb von Gesellschaftsanteilen ist ein Bekenntnis zu unserer langfristigen Strategie. Wir wollen die Entwicklung der S&P Grund Invest aktiv mitgestalten und das Unternehmen auf die nächste Ebene heben“, sagt Manuel Sontowski, geschäftsführender Gesellschafter. Philipp Hofmockel ergänzt: „Gerade jetzt sehen wir attraktive Chancen, Wertpotenziale zu heben und das Portfolio strategisch zu erweitern.“