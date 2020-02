MDK Bayern mietet 4.200 m² im Nürnberger Seetor City Campus

Die Sontowski & Partner Group hat rund 4.200 m² Mietfläche innerhalb des Seetor City Campus in Nürnberg an den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Bayern (MDK Bayern) vermietet. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Nach der Novum Hospitality, die bereits im vergangenen Jahr über 5.300 m² Fläche für das geplante Hotel „The Niu Bling“ mit 144 Zimmern anmietete [wir berichteten], steht damit der zweite gewerbliche Mieter für die Quartiersentwicklung fest.

„Es spricht für das Quartier, dass bereits vor Baubeginn über 40 Prozent der Gewerbeflächen vermietet werden konnten“, erklärt Sven Sontowski, Mitglied der Geschäftsleitung der Sontowski & Partner Group. „Die repräsentative Lage an der Ostendstraße, die sehr gute verkehrstechnische Anbindung und die Vorteile eines gemischt-genutzten Areals machen das Quartier zum attraktiven Unternehmens- und Arbeitsstandort.“ Über weitere 20 Prozent der Mietfläche befindet man sich aktuell in engen Verhandlungen mit weiteren Nutzern.



Quartier beispielhaft für moderne Stadtentwicklungen

Insgesamt werden auf dem Areal an der Ostendstraße ca. 300 Wohnungen und rund 25.000 m² Gewerbefläche mit einem Hotel, Büroräumen, Einzelhandel und Dienstleistungsangeboten realisiert. Das Quartier ist in dieser Hinsicht beispielhaft für moderne Stadtkonzepte, bei denen sich verschiedene Nutzungsbereiche durchmischen und heterogenere, lebendigere Strukturen entstehen.



Einkaufsmöglichkeiten, Ärzteversorgung und Gastronomie als Teile des Quartiers schaffen ein unmittelbares Angebot für die Bewohner und entlasten damit nicht zuletzt die städtischen Verkehrswege. Als besonderes Plus kommen zudem der Seetor City Park mit rund 7.400 m² gestalteter, öffentlicher Grünfläche und die unmittelbare Nähe zum Wöhrder See hinzu.



Der Seetor City Campus wird als Gemeinschaftsprojekt dreier Partner entwickelt. Die Sontowski & Partner Group hat die Quartiersentwicklung initiiert und entwickelt rund 25.000 m² Büro- und Gewerbefläche. Instone Real Estate wird die Realisierung der rund 200 frei finanzierten Wohnungen übernehmen. Hierzu zählt auch der markante Wohnturm, der als weit sichtbares Landmark kennzeichnend für das Quartier sein wird. Die GBI Wohnungsbau übernimmt die Entwicklung von 97 geförderten Wohnungen [wir berichteten]. Im Frühjahr soll mit dem Bau des Quartiers begonnen werden. Die Fertigstellung ist im ersten Halbjahr 2023 geplant.